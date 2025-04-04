رئيس وزراء اليابان: الرسوم الأمريكية أزمة وطنية

وصف رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها "أزمة وطنية" قبل اجتماع نادر مع زعماء المعارضة للتباحث بشأن اتخاذ رد فعل موحد حيال هذا الوضع.

وقال إيشيبا أمام البرلمان: "هذا وضع لابد من تسميته أزمة وطنية"، مضيفا أن الحكومة تدرس الإجراءات المضادة التي يمكن اتخاذها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما بنسبة 24% على الواردات اليابانية، مما دفع محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا ونائبه إلى محاولة تهدئة المخاوف نسبيا، في الوقت الذي قلص فيه خبراء الاقتصاد توقعاتهم بشأن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيشيبا قوله: "ندرس أكثر الخطوات فعالية، مثل فرض رسوم إنتقامية أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية"، مضيفا أنه لا يفهم الأساس الذي استندت إليه واشنطن في احتساب الرسوم الجمركية على اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية قد صرحت أمس أن الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية تعد أمرا "مؤسفا للغاية" مضيفة أن الحكومة في طوكيو تحث واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحفيين اليابانيين: " من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية قرارها بفرض رسوم تبادلية، حتى بعدما أعربنا عن مخاوفنا على عدة أصعدة، وطالبنا الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية".

وأضاف" نحن قلقون للغاية بشأن ما إذا كانت الرسوم متوائمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة