الزمالك يراقب مواهب بطولة أفريقيا للناشئين

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أرسل نادي الزمالك اثنين من كشافيه من أجل متابعة فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ عاما والمقامة حاليا في المغرب خلال الفترة الحالية.

وكشف احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالنادي، عن إرسال الزمالك اثنين من الكشافبن من أجل متابعة وترشيح أبرز المواهب الواعدة في البطولة.

ويراقب الزمالك لاعبي المنتخبات المشاركة سعيا لضم لاعب جديد مستقبلا خاصة بعدما اصطدمت محاولاته السابق بجلب لاعب افرقيي جديد بالفشل.

وتعاقد الزمالك الموسم الماضي - بناء على ترشيح كشافيه - مع الاوغندي ترافيس موتيابا لكن سرعان ما رحل عن النادي، كما لم يحالف التوفيق الثنائي سامسون وابراهيما نداي.

وتضم قائمة الزمالك الثنائي، السنغالي سيدي نداي، والغيني جيفرسون كوستا لكن لم يتم الاعتماد على اي منهما سوى لدقائق قليلة