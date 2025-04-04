زيادة مؤشر أسعار اللحوم واستقرار الألبان خلال مارس الماضي

ارتفع مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار اللحوم، بينما استقر مؤشر أسعار الألبان في شهر مارس الماضي، وفق تقرير المنظمة الذي تلقته "الشروق" اليوم الجمعة.



وزاد مؤشر اللحوم بنسبة 0.9% شهريًا و2.7% سنويًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار لحوم الخنزير في أوروبا بعد استعادة ألمانيا لوضعها الخالي من مرض الحمى القلاعية، وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

وظلت أسعار لحوم الدواجن العالمية مستقرة إلى حد كبير في مارس، على الرغم من التحديات المستمرة التي تفرضها تفشي إنفلونزا الطيور على نطاق واسع في بعض الدول المنتجة الرئيسية.

ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان مقارنةً بشهر فبراير، حيث عوضت أسعار الجبن العالمية انخفاضها بارتفاع أسعار الزبدة ومساحيق الحليب.