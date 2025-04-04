بياستري يشعل المنافسة مع نوريس قبل سباق اليابان

يبدو أن البريطاني لاندو نوريس، المتصدر الحالي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في فئة السائقين، على وشك مواجهة زميله الأسترالي أوسكار بياستري، في سباق جائزة اليابان الكبرى.

فقد سيطر ثنائي فريق ماكلارين على التجربتين الحرتين الأولى والثانية للسباق، اللتين أقيمتا اليوم الجمعة، حيث فاز نوريس في التجربة الحرة الأولى، بينما اختتم بياستري الثانية في الصدارة بفارق 0.049 ثانية عن زميله.

وظفر ماكلارين بأول سباقين في الموسم الحالي، حيث توج نوريس بجائزة أستراليا الكبرى، وبياستري بجائزة الصين الكبرى.

ويعد ماكلارين المرشح الأوفر حظا للفوز في سباق سوزوكا.

وفي التجربة الحرة الثانية، جاء البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع، متفوقا على النيوزيلندي ليام لوسون صاحب المركز الخامس، في حين تراجع الهولندي ماكس فيرستابن إلى المركز الثامن.