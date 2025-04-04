تفاصيل مقتل رجل على يد جاره بسلاح ناري في إيتاي البارود

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة مع أحد جيرانه بقرية الهلالية التابعة لقرية البهي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ويجري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بعزبة الهلالية التابعة لقرية البهي بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص، تبين وفاة "رشاد علي موسى الديب"، 55 عامًا، مقيم بعزبة الهلالية، إثر إصابته بطلق ناري. وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية حدوث مشاجرة بين كل من "رشاد علي موسى الديب"، 52 عامًا، عامل زراعي، مقيم بعزبة الهلالية التابعة لقرية البهي، طرف أول، و"ربيع.ع.ال.ح"، سائق، طرف ثانٍ، حيث قام الأخير بإطلاق النار على الأول، فسقط غارقًا في دمائه.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عبده خطاب، مفتش المباحث، والرائد أحمد المسيري، رئيس مباحث المركز، والنقباء عمرو شلش، وإسلام مجيب، ونور رحال، لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وانتقلت النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود، برئاسة عمر الكومي، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد الشريف، رئيس النيابة، وبسكرتارية محمد الشرقاوي، لمناظرة الجثة. وتم التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها.