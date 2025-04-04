شبكة الصرف الصحي هي المصدر المحتمل لحطام غامض على الشواطئ الاسترالية

ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن من المرجح أن يكون الحطام الكروي، الذي جرفته المياه إلى الشواطئ الاسترالية الشرقية في الأشهر الأخيرة، قد جاء من شبكة الصرف الصحي.

وتم إغلاق عدد من الشواطئ، بما في ذلك شاطئ مانلي المشهور في الشواطئ الشمالية لسيدني، بعد جرف "الحطام الأبيض/الرمادي على شكل كرة" على طول الشاطئ بين أكتوبر ويناير.

وتوصل تحقيق أجرته هيئة حماية البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز بشأن مصدر الكرات إلى أنها على الأرجح جاءت من شبكة معالجة مياه الصرف الصحي الأرضية التابعة لشركة سيدني ووتر.

وأضافت الهيئة أن تحقيقا علميا وفنيا وجد أوجه تشابه بين تكوين كرات الحطام والعينات المأخوذة من عدة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وقال مدير العمليات آدم جيليجان إن هيئة حماية البيئة تعمل على تحديد المصدر الدقيق للكرات داخل الشبكة.