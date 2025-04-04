أوسوريو ورييرا تتأهلان لربع نهائي بوجوتا للتنس

حجزت الكولومبية كاميلا أوسوريو، والأرجنتينية جوليا رييرا، مقعديهما في ربع نهائي بطولة بوجوتا للتنس، في حين ودعت الإسبانية كريستينا بوكشا، على يد الكرواتية ليا بوسكوفيتش.

وفي دور 16 من البطولة الكولومبية، تغلبت لاعبة البلد المضيف أوسوريو، المصنفة 54 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، والمرشحة الثانية للقب، على الأمريكية إمينا بيكتاس، بنتيجة 1-6 و7-6 (7-5) و6-2، في مباراة صعبة استمرت لنحو ساعتين و31 دقيقة.

وبذلك، تأهلت أوسوريو إلى ربع نهائي البطولة، وستواجه الألمانية تاتيانا ماريا، المرشحة السادسة للقب، التي أقصت الأمريكية هانا تشانج، بواقع 6-0 و7-6 (7-0).

بدورها، فازت جوليا رييرا، المصنفة 157 عالميا، على الأمريكية إيفا جوفيتش (150 عالميا) بنتيجة 6-4 و6-2.

وضربت رييرا، موعدا في ربع النهائي، مع بوسكوفيتش، التي حققت المفاجأة، وأطاحت بالإسبانية بوكشا، المرشحة الثامنة للقب، بواقع 6-1 و6-4.