استطلاع: أكثر من نصف الألمان يؤيدون إعادة الطاقة النووية

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن أكثر من نصف الألمان يؤيدون إعادة الطاقة النووية ويدعمون إعادة تشغيل المحطات المتوقفة في البلاد.

وكانت ألمانيا قد أوقفت استخدام الطاقة النووية في إبريل 2023، عندما تم إغلاق المحطات الثلاث الأخيرة بشكل دائم.

وجمع الاستطلاع على الانترنت، بتكليف من بوابة "فيريفوكس" والذي أجراه معهد أبحاث الرأي /إنوفاكت/، ردودا من 1007 مشارك في الفترة من 27 حتى 31 مارس الماضي.

وتظهر النتائج انقساما حادا بشأن القضية، حيث يؤيد 55% من المشاركين في الاستطلاع إعادة تشغيل المحطات النووية، وعارض 36% إعادة الطاقة النووية، فيما لم يحسم 9% أمرهم.

وطبقا للاستطلاع، أيد 32% من المشاركين إعادة فتح المحطات المغلقة وحتى بناء محطات جديدة، بينما 22% يفضلون فقط إعادة تشغيل المحطات التي تم إغلاقها مؤخرا.

ووجد الاستطلاع أن الرجال ألمؤيدين للطاقة النووية أكثر من النساء.





