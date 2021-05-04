إيران: وفاة السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية في طهران إثر سقوطها من مبنى شاهق



أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران لقت حتفها جراء سقوطها من مبنى سكني شاهق في طهران.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث مجتبى خالدي، أن السكرتيرة لقت حتفها إثر سقوطها من برج سكني في حي كامرانية بشمال طهران.



وقال المتحدث: "صباح اليوم، لاحظت عاملة تعمل في منزل السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية، أنها غير موجودة في المنزل.. وبعد بضع دقائق، لاحظ بستاني، جثة هامدة، واستدعى الشرطة".



وأشار إلى هناك علامات على إصابات مثل كسور في الرأس والذراع في جثة السيدة /52 عاما/ التي تم تسليمها للطب العدلي، وأوضح أن سبب سقوطها لم يتحدد بعد.