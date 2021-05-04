 قصور الثقافة تقيم ليلتها التاسعة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب - بوابة الشروق
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قصور الثقافة تقيم ليلتها التاسعة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

قصور الثقافة تقيم ليلتها التاسعة
قصور الثقافة تقيم ليلتها التاسعة

نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 6:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 6:55 ص

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة التاسعة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، تضمن البرنامج فقرة "قال الراوى" والليلة الرابعة مع السيرة الهلالية وغناء المربعات، قدمت لها الباحثة دعاء صالح والفقرة تحت إشراف الشاعر والباحث مسعود شومان بمصاحبه شاعر الهلالية عز الدين نصر الدين وفرقته.

وتوهج التراث الشعبى وسط حى السيدة زينب وتوافد المحبين لتتألق الليالى فى محبة التراث الشعبى بتفاعل كبير بين الجمهور، ثم عقدت اﻷمسية الشعرية الغنائية والتى شارك فيها الشعراء حمدى فرحات، علاء رزق، دينا لطفى، فارس القرشى، نيفين الطويل، ضياء الكيلانى، بمصاحبة الفنان عهدى شاكر، وأدارها الشاعر وليد فؤاد.

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