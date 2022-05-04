استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي

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أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بسبب تراجع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية، وسط ارتفاع قيمة الدولار وعمليات بيع الدولار لكبح الهبوط الحاد لقيمة العملة المحلية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بنهاية الشهر الماضي إلى 3ر449 مليار دولار، بانخفاض قدره 51ر8 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقًا للبيانات.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض قيمة الأوراق المالية الأجنبية بنهاية الشهر الماضي بمقدار 38ر1 مليار دولار شهريا إلى 83ر408 مليار دولار تمثل 91% من احتياطي النقد الأجنبي.

كما تراجعت قيمة الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بمقدار 56ر6 مليار دولار لتصل إلى 25ر16 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.

وفي نهاية مارس الماضي كانت كوريا الجنوبية هي ثامن أكبر دولة من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في العالم.