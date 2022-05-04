موسكو: ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب «يامال أوروبا»

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب «يامال أوروبا».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأربعاء، قالت الشركة: «في 2 مايو، أوقفت ألمانيا الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال-أوروبا"».



وتابعت: «ومع ذلك، ظهر ضخ عكسي لبولندا من قبل المستهلكين في إيطاليا وفرنسا، والتي يتم توفيرها من خلال الممر البولندي نفسه. ونحن في صورة ما يحدث وسنعالج الموضوع».



في الوقت نفسه، أكدت الشركة أنه في هذا الأسبوع، زادت الطلبات المقدمة من المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الروسي العابر عبر أوكرانيا بنسبة 43%.



وفي 27 أبريل الماضي، علقت شركة «غازبروم» تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية «بولغارجاز»، والبولندية «بغنيغ»؛ بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة «غازبروم» أنها ستقلل كميات الغاز إلى أي دولة أخرى، في حال حصلت بلغاريا وبولندا، بشكل غير قانوني، على الغاز الروسي عن طريقها.