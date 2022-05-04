منظمة ألمانية تنتقد «اختطاف» أوكرانيين إلى روسيا

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين ما أسمته اختطاف أوكرانيين إلى روسيا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، جونتر بوركهارت، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "عندما يتم منع أفراد من الفرار وجلبهم إلى دولة أخرى، فإن هذا يكون اختطافا وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، هذا جزء من سلسلة من الأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام بوتين. ومع ذلك، فإن إمكانيات الدول الأخرى للتصرف محدودة في هذه الحرب المتصاعدة".

في الوقت نفسه، انتقد بوركهارت عدم السماح للرجال في سن الخدمة العسكرية بمغادرة أوكرانيا بأمر من الحكومة الأوكرانية، قائلا: "عدم الرغبة في المشاركة في حرب حق من حقوق الإنسان أيضا".

وبحسب بيانات الجيش الروسي، تم جلب ما يقرب من 1ر1 مليون شخص إلى روسيا من مناطق تشهد معارك في أوكرانيا.

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، أول أمس الاثنين، إن من بينهم قرابة 200 ألف طفل.

وبحسب الرواية الروسية، تم نقل هؤلاء الأشخاص من أوكرانيا إلى أماكن آمنة بعيدا عن القتال والعنف المزعوم من قبل قيادة كييف. وتعتبر أوكرانيا ذلك بمثابة اختطاف لمواطنيها من المناطق التي تحتلها روسيا حاليا في الشرق والجنوب. وبحسب كييف، فإن الجيش الروسي لا يسمح للناس بالفرار إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.