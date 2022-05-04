أسعار الوقود في ألمانيا ترتفع بصورة ملحوظة

ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا بصورة ملحوظة حسبما أعلن نادي السيارات الألماني اليوم الأربعاء.



ووفقا لما أعلنه النادي، فإن سعر لتر البنزين السوبر من فئة إى - 10 عاود الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى 2 يورو كما ارتفع سعر لتر الديزل بشكل ملحوظ في غضون أسبوع.



وأوضح النادي أن متوسط السعر اليومي لبنزين إى - 10 وصل أمس الثلاثاء إلى 002ر2 يورو بارتفاع بمقدار 8ر4 سنت مقارنة بسعره قبل أسبوع، فيما ارتفع لتر الديزل بمقدار 6ر5 سنت ليصل إلى 075ر2 يورو.



بذلك بدا حدوث انكسار في الاتجاه التنازلي القوي في أسعار الوقود وهو الاتجاه الذي أعقب مستويات عليا للأسعار في منتصف مارس الماضي، وقد عاد اتجاه الأسعار يميل إلى الارتفاع مرة أخرى منذ منتصف أبريل الماضي.



وسجل سعر لتر الديزل منذ 12 أبريل الماضي ارتفاعا بمقدار نحو 11 سنتا، فيما ارتفع سعر لتر بنزين إى - 10 بمقدار 6 سنتات.



كانت الأسابيع الأولى بعد الحرب الروسية على أوكرانيا شهدت ارتفاعا شديدا في أسعار الوقود.



يذكر أن سعر لتر الديزل في الوقت الراهن يزيد بأكثر من 41 سنتا مقارنة بسعره قبل الحرب فيما وصلت هذه الزيادة إلى أكثر من 25 سنتا بالنسبة لسعر لتر البنزين إى - 10 .