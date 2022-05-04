مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد الحرص على إنجاح الهدنة الأممية رغم تعنت الحوثي

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، مجددا على التزام مجلس القيادة الرئاسي بإنجاح الهدنة الأممية رغم تعنت المليشيات الحوثية التي تواصل منذ اللحظة الأولى خرق وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات، واستغلال الهدنة كفرصة للمناورة وترتيب الأوراق وتحشيد المقاتلين وتحريك القطع العسكرية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء صالح اليوم /الأربعاء/، مع القيادات العسكرية والأمنية في محور حيس، لمناقشة مجمل التطورات على الساحة الوطنية.



كما أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن اجتماع مختلف المكونات السياسية والوطنية في المشاورات التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، لطي صفحة الماضي، ولم الشمل وتوحيد الصف والموقف والكلمة في معركة استعادة الدولة، مثلت صدمة حقيقية للمليشيات الحوثية التي راهنت على استمرار الخلافات بين اليمنيين لفرض مشروعها المستورد من إيران.



ولفت العميد طارق صالح إلى أن الأجواء الإيجابية التي سادت المشاورات اليمنية ـ اليمنية، جاءت بعد أن وصلت جميع القوى السياسية والوطنية لقناعة كاملة باستحالة تحقيق الانتصار، وتحرير بلدهم، واستعادة دولتهم، والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية، وتلبية تطلعات اليمنيين وإنهاء معاناتهم، دون تناسي الخلافات وتوحيد الجهود والإمكانات في معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية.



وأضاف أن المليشيات الحوثية رفضت كافة الحلول والمقترحات وتواصل استثمار الملفات الإنسانية واتخاذ اليمنيين القاطنين في مناطق سيطرتها رهائن لتحقيق مكاسب سياسية.