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شاركت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، المواطنين المتواجدين بمختلف المراسى ومراكب النزهة بالمسطح المائى لنهر النيل، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوزيع عدد من الهدايا عليهم.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.