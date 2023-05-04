صحة سوهاج: فحص 54 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية الشهر الماضي

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 54 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، خلال شهر أبريل الماضي.

وأكد "النجار" أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرات شملت:

مبادرتا "صحة المرأة وصحة الأم والجنين"، وتأتي مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجا، ومبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، وضغط الدم، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، وعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ومبادرة "صحة الأم والجنين"، والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، وتهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وخدمات قياس ضغط الدم، وتحليل السكر لكل السيدات، وخدمات قياس الطول والوزن، وتقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدي B، وتضم خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل، وفحص أكثر من 37 ألف سيدة خلال المبادرتي وذلك في أبريل 2023.

ومبادرة "السمعيات"، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية؛ حرصا على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص ما يقرب من 8 آلاف طفل وذلك خلال شهر أبريل لعام 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع، وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين، وكيفية التعامل مع الأطفال.

ومبادرة "الاعتلال الكلوي"، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتي تم من خلالها فحص أكثر من 8 آلاف و400 مواطن خلال شهر أبريل 2023، وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة؛ للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

ومبادرة "كبار السن.. ٦٥ سنة وما فوق" والتي تم فحص أكثر من 700 مواطن من خلالها، وذلك بـ4 مراكز كمرحلة أولى وهي: "سوهاج، وأخميم، وجهينة، وطهطا"، والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية "الأنيميا، والسمنة"، والتقييم النفسي والتغذوي، وتقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، وفحوصات "قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وإجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأكد النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبني سياسة حماية متكاملة هادفة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.