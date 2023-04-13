التشكيل الرسمي لمباراة فيوتشر وفاركو في الدوري الممتاز

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يستضيف فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، نظيره فاركو مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق فيوتشر نظيره فاركو على ستاد السلام، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي - علي الفيل- محمود مرعي- جوزيف جوناثان

خط الوسط: مهند لاشين- كريم وليد- عبد الكبير الوادي

الهجوم: علي زعزع- مروان محسن- مصطفى البدري.

فيما يمثل فريق فاركو في مواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عبد الله بكري- أحمد عوض- جيفرسون إنكادا

خط الوسط: جابر كامل- سوكاري- محمود حمادة- أحمد الصغيري

الهجوم: رزقي حمرون- شكري نجيب- أحمد شريف.