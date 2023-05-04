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تعرف على تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادا لمواجهة بيراميدز فى السوبر

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 10:45 م

اختمم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا على كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة، قبل بداية فقرات المران الجماعي. 

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين لمدة ١٠ دقائق قبل انطلاق فقرات المران. 

وأدى الفريق تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة ١٥ دقيقة، ثم قاد بعدها كولر  اللاعبين في فقرة تدريبية باستخدام الكرة باليد، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح. 

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في فقرات تدريبية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق. 

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة.


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