أليماني يضع مهاجم برشلونة على رادار أستون فيلا

تهتم العديد من الأندية الإنجليزية بمهاجم برشلونة، وعلى رأسها أستون فيلا، مع الإعلان عن رحيل ماتيو أليماني، المدير الرياضي للبرسا، يوم 30 يونيو المقبل.

ورغم أن انضمام أليماني لأستون فيلا لم يحسم حتى الآن، إلا أن هناك خطة طموحة لإدارة الفريق الإنجليزي بدعم المدرب أوناي إيمري، في سوق الانتقالات المقبل.

ومن أبرز الأسماء المتواجدة على رادار فيلا هو فيران توريس، لاعب برشلونة، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن إذاعة "TalkSport" البريطانية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن توريس، المهاجم السابق لفالنسيا ومانشستر سيتي، يجذب أنظار آرسنال أيضًا، في ظل إعجاب ميكيل أرتيتا، مدرب المدفعجية، بالدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا.

ويرغب برشلونة في التخلص من بعض اللاعبين لتخفيض ميزانية الأجور في الصيف للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية.

ووصل توريس إلى برشلونة في ديسمبر 2021 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات بعقد يمتد حتى عام 2027، وشارك في الموسم الجاري في 1.761 دقيقة سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.