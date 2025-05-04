بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، بقرار وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الاماراتيين إلى لبنان، والسماح لهم بالزيارة اعتبارا من 7 مايو الحالي. واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن هذا القرار دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها "بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الاماراتيين إلى لبنان، والسماح لهم بالزيارة اعتبارا من 7 مايو 2025، وذلك بناء على توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأكدت الوزارة "أهمية هذا القرار الذي صدر على أثر زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مما يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها قدماً لما فيه خير الشعبين والبلدين".

وأعلنت الوزارة أنها تتطلع الى "استمرار تعزيز العلاقات اللبنانية وتطويرها مع الدول العربية كافة، لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وانتماء ومصير مشترك".

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن "خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير، لدولة الإمارات ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله".

وأشار سلام إلى أن "لبنان واللبنانيين ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت اليوم في بيان إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى الجمهورية اللبنانية، والسماح لهم بالسفر إليها وذلك اعتبارا من 7 مايو 2025.