إطلاق أول قناة تواصل رقمية للمواطنين مع اللجنة الفنية للتصالح بحي جنوب الغردقة

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أعلن حي جنوب الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، عن إطلاق أول قناة تواصل رقمية مخصصة للمواطنين عبر تطبيق "واتساب"، وذلك لتسهيل التواصل المباشر مع اللجنة الفنية المختصة باستيفاءات ملفات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

تفاصيل الخدمة:

آلية الانضمام: يمكن للمواطنين الانضمام إلى مجموعة "واتساب" المخصصة للتواصل مع اللجنة الفنية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالإعلان.

مواعيد العمل: تعمل المجموعة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

آلية تقديم الاستفسارات: يجب على المواطن الراغب في الاستعلام، كتابة البيانات التالية بدقة:

رقم المعاملة الخاصة بطلب التصالح

اسم مقدم الطلب

رقم القطعة

اسم التقسيم

وبناءً على ذلك، ستقوم اللجنة الفنية بإفادته بآخر موقف للملف داخل المنظومة.

مواعيد الرد: تقوم اللجنة الفنية بالرد على كافة الرسائل الواردة من المواطنين في نفس أيام عمل المجموعة (الأحد، الثلاثاء، والخميس)، وذلك في الفترة من الساعة 1 ظهرًا وحتى 2:30 عصرًا.

تنويه هام:

لن يتم النظر في أي رسائل أو استفسارات لا ترتبط مباشرة بإجراءات اللجنة الفنية الخاصة بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.