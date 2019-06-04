الخارجية الروسية: استمرار التحقيقات في حادثة الطائرة الماليزية المنكوبة

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "موسكو" لكي تبذل "المزيد " في التحقيقات حول سقوط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014 - بأنها أحد أساليب الأمريكيين فيما يخص إصدار الأوامر للجميع.. مشيرا إلى أن التحقيقات لم تنته بعد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية، اليوم الثلاثاء عن جروشكو قوله - في سياق تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي - إن هذا أحد أساليب الأمريكيين، أن يصدروا الأوامر للجميع.. متسائلا عن شأن الولايات المتحدة بذلك ، لافتا إلى استمرار التحقيقات.

يذكر أن الطائرة "بوينج-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي كانت متجهة من "أمستردام " إلى (كوالالمبور ) تحطمت في مقاطعة "دونيتسك" في السابع عشر من يوليو عام 2014 ، ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 راكباً يحملون الجنسية الهولندية.

واتهمت أوكرانيا قوات الدفاع الشعبي بإسقاط الطائرة ، فيما نفت هذه القوات امتلاكها لوسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

وأعلن فرق التحقيق الهولندي - في بيان بهذا الصدد - أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، هو من نوع "بوك"، تم نقله من روسيا، كما أن القوات الأوكرانية ليس لها علاقة بتحطم الطائرة.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، في 31 مايو الماضي، أن التحقيق في تحطم طائرة "بوينج " تم تسييسه بشكل مفرط، مشيرا إلى أنه "لسبب ما" لم يسمح لبلاده بالوصول إلى دراسة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.