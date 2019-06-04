أسعار النفط تنهي 4 أيام من التراجع في التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط أربعة أيام من التراجع، مع ارتفاعها اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون البيانات الأسبوعية لمخزون النفط الأمريكي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم الأمريكية بعد تصريحات "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل المنظور.

في الوقت نفسه تزايدت التوقعات بشأن اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة ضمن تجمع (أوبك بلس) على تمديد العمل بقرار خفض إنتاجها من النفط بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا إلى ما بعد 30 يونيو الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 23ر0 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 48ر53 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

كان خام غرب تكساس قد تراجع أمس بمقدار 25ر0 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 48ر53 دولار للبرميل، مسجلا أقل مستوى له منذ فبراير الماضي.

وارتفع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في تعاملات بورصة لندن بمقدار 75ر0 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 62 دولار للبرميل.

ومن المحتمل أن تعقد دول "أوبك بلس" اجتماعا مطلع يوليو المقبل لبحث مصير قرار خفض الإنتاج.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد ذكر أمس أن هناك توافق بين منتجي النفط على مواصلة العمل "للحفاظ على استقرار السوق" خلال النصف الثاني من العام الحالي.