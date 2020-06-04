كشفت الفنانة أمينة خليل كواليس مسلسلها الجديد "ليه لأ"، الذي يبدأ عرضه اليوم الخميس على منصة شاهد vip.

أوضحت أمينة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، أن فكرة المسلسل قريبة من حياة كثير من المشاهدين، خاصة الفتيات اللاتي يعانين من أزمات مشابهة تجاه ضغط المجتمع والأسرة.

ووجهت الشكر لكل العاملين بالمسلسل في مقدمتهم المنتج عبد الله أبو الفتوح والمخرجة مريم أبو عوف، مشيدة بحرص الجميع على الانتهاء من المسلسل رغم الظروف الصعبة الحالية، وأن يخرج في أفضل صورة ممكنة للمشاهدين.

في نفس السياق، أعربت أمينة عن حماسها الشديد لعرض المسلسل اليوم، وإحساسها بالفرحة الممزوجة بالخوف في انتظار رد فعل الجمهور، مشيدة بأغنية "اللي قادرة" تتر المسلسل الذي غنته الفنانة آمال ماهر، لافتة إلى أنها أعطت دفعة للعمل قبل عرضه، قائلة: "حطت المسلسل في حتة تانية خالص وحمستنا إحنا كمان إن المسلسل ينزل.. غنت اغنية رائعة باحساس لمسنا كلنا.. والفيديو اللي معمول على الاغنية ساعد الناس ان هما يفهموا الإطار العام للمسلسل".

تابعت: "ليه لأ معمول بشياكة، وفيه إحساس جدا.. وكل الناس من أكبرهم لأصغرهم عملوا المسلسل ده بحب.. وكلنا مقتنعين إننا بنناقش قضية بسيطة وحقيقية أوي.. ويمكن ده اللي راهنا عليه عشان توصل للناس".

يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبذ ومريم الخشت وهانذ عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.