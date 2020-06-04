كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع قيمة إجمالي واردات جمهورية مصر العربية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2020 ليبلغ 18805 ملايين دولار مقابل 23864 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2 %.

وأوضح الإحصاء - في بيانه عن الصادرات والواردات غير البترولية خلال الفترة يناير ـ ابريل 2020، اليوم الخميس - أن قيمة الواردات الغذائية بلغت 3715 مليون دولار الفترة من يناير إلى أبريل 2020 مقابل 4802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.6 %.

وأضاف أن أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين، حيث بلغت 3080 مليون دولار مقابل 4126 مليون دولار عام 2019 تليها أمريكا حيث بلغت 1373 مليون دولار مقابل 1869 مليون دولار عام 2019 تليها ألمانيا، حيث بلغت 1182 مليون دولار مقابل 1422 مليون دولار عام 2019 تليها البرازيل، حيث بلغت 445 مليون دولار مقابل 876 مليون دولار عام 2019، تليها إيطاليا، حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل 1093 مليون دولار عام 2019 ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل 1006 مليون دولار عام 2019 .

وأشار الإحصاء إلى أن قيمة إجمالي صادرات مصر غير البترولية بلغت 8707 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 مقابل 8867 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 1.8 %، مرجعا السبب لانخفاض الصادرات من المواد الخام، حيث بلغت 948 مليون دولار مقابل 961 مليون دولار عام 2019 ، وذلك لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها السعودية، حيث بلغت 513 مليون دولار مقابل 583 مليون دولار عام 2019 ، تليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019 تليها المملكة المتحدة حيث بلغت 221 ملـيون دولار مقـابل 290 مليون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 196مليون دولار مقابل 228 مليون دولار عام 2019 ثم إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار مقابل 495 مليون دولار عام 2019.

م ن ى /ت م ش/س.ع