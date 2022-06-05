الرئاسي اليمني يبدي استعداده لتقديم التسهيلات للشركات الألمانية للعمل في البلاد

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أبدى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، استعداده لتقديم التسهيلات المطلوبة للشركات الألمانية للعمل في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء رشاد العليمي، رئيس المجلس، بالأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، عبدالعزيز المخلافي، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وعرض أمين غرفة التجارة والصناعة العربية -الألمانية، وفقاً للوكالة، ما يمكن أن تقدمه الغرفة من دعم للإصلاحات التي يقودها المجلس الرئاسي.

وشمل العرض "خدمات في قطاعات الطاقة واللوجيستيات والصحة والتعليم والتدريب المهني وإعادة الإعمار، "بما في ذلك تعزيز برامج التعاون مع الاتحاد والغرف الصناعية والتجارية اليمنية".

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على "جهود" الغرفة في خدمات العلاقات الاقتصادية والتجارية اليمنية الألمانية.

وفي منتصف نيسان/أبريل الماضي، وصلت قيادات المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، إلى مدينة عدن(العاصمة المؤقتة للبلاد) لتأدية مهام عملهم، بموجب المشاورات اليمنية- اليمنية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض.

وتشهد اليمن، ظروفاً إنسانية واقتصادية صعبة، فضلاً عن تدهور الخدمات الصحية والبنية التحتية فيها، جراء استمرار الصراع المسلح الذي تعيشه منذ نحو ثمان سنوات.