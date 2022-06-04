قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن 19 شخصا قتلوا في اليمن خلال الشهرين الماضيين رغم الهدنة التي تشهدها البلاد.

وصرحت إليزابيت ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن 19 شخصا قتلوا في اليمن بين 2 أبريل الماضي والأول من يونيو الجاري، غالبتهم بسبب الألغام أو العبوات الناسفة يدوية الصنع أو الذخائر غير المنفجرة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنّ هذه الحصيلة تلقي الضوء على التهديد الذي تشكّله هذه الذخائر على المدنيين، على امتداد فترة زمنيّة طويلة مخلفة وفيات وإصابات بالغة.

وأشارت إلى أن الأطفال هم الجهة الأكثر تعرّضا للخطر، موضحة أنه خلال الفترة المذكورة قُتل 3 أطفال وجرح 12.

ودعت المتحدثة باسم المفوضية الأممية، جميع الأطراف إلى احترام شروط الهدنة والتوقف عن تجنيد الأطفال وهي ممارسة غير قانونية تنتهك الالتزامات التي قطعتها جميع الأطراف.

وأمس الأول الخميس، وافقت الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية على تمديد الهدنة شهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء سريانها.

وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.

كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيًّا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه في صيف 2014، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.