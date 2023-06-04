قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن هناك تاريخا طويلا من العلاقات الثنائية بين موريتانيا ومصر، موضحا أن موريتانيا لها طبيعة خاصة بالنسبة للقاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن موريتانيا تمثل دوائر الاهتمام الثلاثة بالنسبة لمصر، باعتبارها دولة أفريقية وعربية وإسلامية.

وشدد على أهمية ترجمة التعاون الأمني والثقافي وغيرهما بين الدولتين، إلى لغة الأرقام كونها الطريقة التي يعترف بها الاقتصاد، قائلًا إن «هذا يعني زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الدولتين».

ولفت إلى أن الأرقام هي اللغة الرئيسية التي تعبر عن العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين مصر وموريتانيا، موضحًا أن هناك زيادة ملحوظة خاصة عند المقارنة بين عامي 2021 و2022 سواء في حجم معدل التبادل التجاري الذي ارتفع بما يقارب 11.1% وذلك من 38 مليون دولار إلى 42.9 مليون دولار.

وأشار إلى وجود زيادة كبيرة في معدل الاستثمارات الموريتانية داخل مصر، منوهًا أن الأرقام سالفة الذكر لا تعبر عن عمق وحجم وتاريخ العلاقات بين الدولتين في النهاية.

وأكد أهمية زيارة الرئيس الموريتاني لمصر، إذ من الممكن أن ينبعث منها توقيع أو الاتفاق على بعض الأطر المتعلقة بالفرص الاستثمارية وغيرها.