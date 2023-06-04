تعرض قناة نايل سينما برئاسة السيناريست سيد فؤاد الجناري في الحادية عشر مساء غد الاثنين حلقة خاصة من مهرجان ماستر الدولي بياسمين الحمامات في تونس.

وكان المخرج اسامه البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة قد وافق على اللجنة التي شكلها مجموعة عمل لتغطية، والتي تشكلت من سماح مصطفي منسق عام، احمد محمود مشرف اعداد، والمخرجة هناء عبد الدايم اعداد، ونيفين رأفت ترجمة فرنساوي، وإخراج وتنفيذ مي السيد ورباب حسن.

تناولت تغطية نايل سينما كافة الفعاليات من عروض افلام وندوات ولقاءات مع النجوم وضيوف المهرجان هذا العام، ومنها لقاءات مع النجمتين هالة صدقي ورانيا يوسف ضيفتا شرف على الدورة الثانية من المهرجان.

وفيما منح المهرجان شراعه الشرفي لعدد من السينمائيين، حيث تمّ هذا العام تكريم سلمى بكار، فتحي الهداوي، فريد بوغدير والفنانة المصرية رانيا يوسف مع تكريم خاص للنجوم التونسيين الذين تألقوا خارج الوطن، وقد اختار المهرجان أن يكرم النجمة التونسية درة زروق.

جدير بالذكر ان لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة 7 أعضاء ويترأسها الناقد السينمائي الفرنسي جاكي بورنيه وعضوية كل من الممثلة وكاتبة السيناريو المغربية سناء علوي والممثلة والمخرجة السنيغالية سينا ديوب زينا والمخرج التونسي مصلح كريم والإيطالي ألبيرتو لامونيكا واللبنانية دارين حمزة والبلجيكية مارتين دواين، فيما تتكون لجنة تحكيم الروائي القصير من الباحث والصحفي السينيغالي تييرنو براهيما ديو، المنتج الفرنسي برونو سمادجا والكاتب والمخرج المصري محمود محمود.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فيترأسها السيناريت المصري سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج المغربي داوود أولاد السيد، والمؤلفة الموسيقية الفرنسية باتريسيا ثريبت، والمنتج والمخرج اللبناني إلياس خلاط.