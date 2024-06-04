وكيل القوى العاملة بالنواب: الحكومة المستقيلة وضعت خططا كثيرة غير قابلة للتنفيذ

شدد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة إعطاء الأولوية لتغيير السياسات الحكومية بدلاً من التركيز على تغيير الأشخاص.

وقال خلال برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إن هناك حاجة ماسة إلى حكومة اقتصادية سياسية تتمتع برؤية واضحة وقادرة على العمل كفريق واحد لتنفيذ خططها.

وانتقد «منصور» الحكومة المستقيلة لوضعها «خططا كثيرة غير قابلة للتنفيذ»، مشيرا إلى ضرورة وضع برامج زمنية محددة وأهداف معلنة لكل خطة، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يكون المسؤول معزولا عن الشعب والإعلام ومجلس النواب.

وذكر أن بعض الوزراء كانوا يتغيبون عن حضور جلسات البرلمان، قائلا: «بعض الوزراء كان يحضر ويلتزم والبعض لا يحضر، بعض الوزرات كانت منعزلة»، مشددا على ضرورة وضع الحكومة الجديدة خططا قابلة للتنفيذ تعرض على الشعب.

ونوه إلى ضرورة إعادة جدولة الديون والنظر في المشاريع غير العاجلة، داعيا إلى اختيار وزراء أكفاء وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال تفعيل أذرعهم الرقابية وزيادة أعداد العاملين بالجهات الرقابية.

وأشار إلى أن تعيين وزراء جدد دون تمكين أذرعهم الرقابية لن يكون مجديا، قائلا: «الإتيان بمجموعة وزراء علشان نحطهم في أماكنهم كأننا بنرميهم في بحر البيروقراطية والفساد مش هيعرف يعوم لوحده، وزراء كفاءة بدون تفعيل حقيقي لأذرعهم الرقابية ماذا سيفعل وزير يصدر قرارات ولا تنفذ على الأرض أو تنفذها خطأ».