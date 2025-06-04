رؤوف خليف معلقا على مباراة الزمالك وبيراميدز

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أعلن التونسي، رؤوف خليف، أنه سيتولى مهمة التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز، غدا الخميس، في نهائي كأس مصر.

وكتب خليف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "سأكون معكم في التعليق على النّهائي الكبير كأس مصر، الزمالك ضد بيراميدز".

وسبق أن قام رؤوف خليف بالتعليق على مباراة أخرى هذا الموسم انتهت بالتعادل بين الأهلي وبيراميدز بنتيجة 1-1 على ملعب الدفاع الجوي، في الدور الثاني من الدوري.

ويلتقي الفريقان في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الثانية علما بأن الزمالك فاز في النهائي الأول بثلاثية دون رد في عام 2009.

وسيكون نهائي كأس مصر هو المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، علما بأن بيراميدز فاز ذهابا وإيابا على الزمالك 3-0 و1-0 في بطولة الدوري.