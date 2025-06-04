مسئول تركي: 30 مليار دولار هدف للتبادل التجاري مع العراق

قال رئيس غرفة تجارة أنقرة غورسال باران، إن حكومتي تركيا والعراق حددتا هدفا بقيمة 30 مليار دولار لحجم التبادل التجاري بين البلدين.

ووفق بيان صادر عن غرفة تجارة أنقرة، الأربعاء، أجرى الملحق التجاري لسفارة العراق بأنقرة مثنى رمضان علوان، زيارة لغرفة التجارة والتقى رئيسها باران.

وخلال الزيارة، أشار باران إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تجمع العراق وتركيا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتطور على أساس من الصداقة.

وأوضح أن الحفاظ على وحدة العراق السياسية وسلامة أراضيه، إضافة إلى أمنه واستقراره، يُعد أمرا بالغ الأهمية من حيث الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.

وذكر أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين بلغ 15 مليار دولار، منها 13 مليار دولار تمثل الصادرات التركية.

وأضاف: "وضعت حكومتانا هدفا لحجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 30 مليار دولار. ونحن مستعدون للقيام بكل ما يلزم من أعمال للوصول إلى هذا الهدف".

وأردف: "أنقرة مدينة رائدة في قطاعات الصناعات الدفاعية، والطبية، والأثاث، والمنسوجات، كما أنها مركز مهم في مجال السياحة العلاجية".

من جانبه، أعرب علوان عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، ودعا أعضاء غرفة تجارة أنقرة للاستثمار في العراق في مجالات التجارة، والزراعة، والصناعات الدوائية، وقطاع المنسوجات، وفق البيان نفسه.