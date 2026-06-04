الإمارات تعلن عدم رصدها أي حالات إصابة بفيروس إيبولا

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنه لا توجد في الدولة أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي، مشيرة إلى الحفاظ على مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية .

وأوضحت في بيان مساء الأربعاء أن الجهات المعنية في دولة الإمارات تواصل التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية ذات الصلة بشأن مسافر كان في زيارة لدولة الإمارات، حيث تم الإعلان عن إصابته بعد مغادرته الدولة ووصوله إلى أوغندا بأيام.

وأضافت: "لم تسجل أي من الجهات الصحية في الدولة مراجعته لأي منشأة صحية خلال فترة تواجده في دولة الإمارات".

وتابعت: "فعلت الجهات المختصة الإجراءات الصحية اللازمة، بما في ذلك تقييم المخاطر، وتتبع المخالطين، والإجراءات الاحترازية المعتمدة، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة".