ارتفاع درجات الحرارة يجذب المصطافين إلى شواطئ شرق الإسكندرية

شهدت شواطئ شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من المصطافين والأسر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث توافد المواطنون منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأجواء الصيفية وقضاء أوقات ترفيهية على البحر.

ورصدت "الشروق" تزايد أعداد الرواد على عدد من الشواطئ الشرقية، وسط أجواء من البهجة بين الأسر والأطفال، فيما فضل العديد من الشباب ممارسة السباحة والأنشطة الشاطئية هربا من حرارة الطقس.

وقال أسامة محمد، أحد المصطافين، إن ارتفاع درجات الحرارة دفعه إلى التوجه إلى الشاطئ رفقة أسرته، مشيرا إلى أن شواطئ الإسكندرية تُعد المتنفس الأول للأهالي خلال فصل الصيف.

وأضافت حبيبة إبراهيم، ربة منزل، أن قضاء يوم على الشاطئ أصبح من أفضل الوسائل للتخفيف من حرارة الجو، خاصة مع توفير الخدمات الأساسية على الشواطئ.

من جهتها، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الراية الخضراء، بما يسمح بالنزول إلى البحر وممارسة السباحة بشكل آمن.

وأضافت الإدارة أن شواطئ القطاع الغربي والعجمي شهدت رفع الراية الصفراء على شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف والنخيل والزراعيين والصفا، بما يستوجب توخي الحذر أثناء السباحة، بينما رفعت الشواطئ المغلقة بالقطاع الغربي الراية الحمراء، والتي تعني منع السباحة نهائيا حفاظا على سلامة المواطنين.