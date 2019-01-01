يترأس وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الإفريقى فى النيجر المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019.

ويتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذى بحث مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الأساسى الجديد للوكالة الإفريقية للتنمية أودا ــ نيباد لدمج وكالة النيباد فى هياكل الاتحاد الإفريقى ويشمل إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة، ومناقشة جدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسميا، ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020.

ويشمل جدول أعمال المجلس التنفيذى انتخاب أربعة أعضاء فى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وانتخاب أربعة أعضاء فى مجلس الاتحاد الإفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد.

وبدأت فى نيامى عاصمة النيجر، أمس الأول، الاجتماعات التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق أعمال المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية ومثل مصر كل من المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقى السفير أسامة عبدالخالق ومدير شئون الاتحاد الإفريقى بوزارة الخارجية السفير محمد قدح فى اجتماع كبار المسئولين للجنة الخبراء الماليين وتحديد وتوزيع الأنصبة والمساهمات.

وقال السفير اسامة عبدالخالق إن نيامى ستشهد لأول مرة الاجتماع التنسيقى للتجمعات الاقتصادية الإقليمية مع رئيس الاتحاد الإفريقى والسكرتاريات لبحث مسالة التكامل الإقليمى، وإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية بأدواتها التشغيلية والتى تعد علامة فارقة فى العمل الأفريقى والقارى والذى من شأنه تسيير انسيابية التجارة البينية فى إفريقيا بما ينعكس على معدلات التنمية».

وتابع: «لا يصح أن تكون قارة بهذا الحجم والموارد وحجم التجارة البينية لا يتجاوز ١٤ فى المائة ونستهدف من خلال الاتفاقية دفعها بما ينعكس على مستوى النمو لما هو فى صالح المواطن الإفريقى ليحصل على أحسن السلع بافضل سعر».

ويعقد الاتحاد الإفريقى قمته الاستثنائية، الأحد المقبل، بنيامى، تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار مصر هى رئيسة الاتحاد الإفريقى لهذا العام. وتشهد القمة الإطلاق الرسمى لمنطقة التجارة الحرة القارية التى دخلت حيز النفاذ فى 30 يونيو الماضى.