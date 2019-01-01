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الهلال الأحمر في جرجيس التونسية : إيواء 3 مهاجرين وفقدان أكثر من 80 في حادث غرق قارب

تونس - د ب أ
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 4:38 م | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 4:38 م

أعلن المنجي سليم رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في ولاية مدنين جنوب تونس اليوم الخميس عن فقدان أكثر من 80 من المهاجرين غير الشرعيين ونجاة ثلاثة حتى الآن، إثر غرق قارب كان يقلهم انطلاقا من السواحل الليبية.

وأفاد سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) بأن مركز إيواء اللاجئين والمهاجرين في جرجيس، استقبل ليل أمس الاربعاء أربعة مهاجرين من بين الناجين نقل اثنان منهم على الفور الى المستشفى.

وأوضح سليم "توفي أحد المهاجرين في المستشفى وهو يحمل الجنسية الكونجولية فيما لا يزال الآخر تحت العناية الطبية وهو من مالي" ، مشيرا إلى أن الاثنين الآخرين هما أيضا من مالي.

وأضاف سليم نقلا عن رواية الحرس البحري، أن قاربا يقل 86 مهاجرا كان انطلق من السواحل الليبية منذ يوم الاثنين، مضيفا أن البحارة من مدينة جرجيس هم من تفطنوا إلى أن المهاجرين الناجين عالقون في البحر وأعلموا حينها الحرس البحري.

وتجري وحدات الحرس البحري عمليات تمشيط في سواحل جرجيس بحثا عن المفقودين من بين بقية المهاجرين.

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