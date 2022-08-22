أوكرانيا تطلق أكثر من 100 قذيفة على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية خلال 24 ساعة

أكد حاكم منطقة بيلجورود الحدودية في روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مراكز سكانية في المنطقة بأكثر من 100 قذيفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا.



وقال جلادكوف: "في منطقة بيلجورودسكي، أطلق العدو 21 قذيفة مدفعية على قرية نيخوتيفكا، وعبوة ناسفة وقنبلة من طائرات مسيرة. وفي منطقة بلدية فالويسكي، كما قصف قرية كوكوييفكا بالمدفعية التقليدية 20 مرة، ولم يسفر القصف عن وقوع ضحايا".



وأشار جلادكوف إلى اضرار مختلفة طالت أسطح وواجهات وأسوار ونوافذ ستة منازل خاصة، كما تضررت سيارتان وأربع مبان غير مأهولة.ط



وقال: "تم إطلاق 45 قذيفة هاون على ضواحي مزرعة ستاري في منطقة فولوكونوفسكي، وسبع قذائف مدفعية وخمس قذائف هاون على قرية نوفايا تافولجانكا في منطقة بلدية شيبكينسكي.،



وأضاف: "تم قصف قرية تيريزوفكا بقذائف الهاون ثلاث مرات. ولم يسفر القصف عن وقوع ضحايا أو دمار في مناطق بيلجورودسكي وفولوكونوفسكي وجريفورونسكي وشيبكينسكي."