اختيار السياسي المخضرم وان محمد نور ماثا رئيسا للبرلمان التايلاندي

وافق النواب المنتخبون حديثا في البرلمان التايلاندي، على تعيين سياسي مخضرم رئيسا للبرلمان، فيما يمثل علامة فارقة جديدة للتحالف الذي يضم أحزابا مؤيدة للديمقراطية، تسعى إلى تشكيل حكومة جديدة بعد الاكتساح الذي تحقق في انتخابات شهر مايو الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن وان محمد نور ماثا (79 عاما)، وهو رئيس سابق للبرلمان وزعيم حزب براتشاتشات (أو حزب الأمة)، كان المرشح الوحيد لمنصب رئيس البرلمان.

وتمت الموافقة على ترشيح ماثا بالإجماع من جانب مجلس النواب الجديد المكون من 500 عضو، والذي عقد جلسته الأولى اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يحدد وان قريبا موعدا للتصويت من أجل اختيار الزعيم القادم للبلاد، وذلك بعدما يتولى منصبه الجديد بصورة رسمية.