 بيراميدز: لا نية للتفريط في الكرتي.. والأهلي طلب ضم إبراهيم عادل وأسامة جلال - بوابة الشروق
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بيراميدز: لا نية للتفريط في الكرتي.. والأهلي طلب ضم إبراهيم عادل وأسامة جلال

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 12:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 12:54 ص

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه لا نية للاستغناء عن المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: "الكرتي من العناصر المهمة لدينا ولا يمكن التفريط به".

وتابع: "أتمنى احتراف إبراهيم عادل للدوريات الأوروبية ورمضان صبحي مستمر معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد".

وواصل: "هناك تفاوض مع أحمد فتحي وشريف إكرامي لتجديد عقودهم، خاصةً أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لديه رغبة في استمرارهم".

وأتم: "التواصل موجود بيننا وبين إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي القلعة الحمراء طلبوا من قبل ضم أسامة جلال وإبراهيم عادل وطلبنا 5 ملايين دولار في الثنائي وتعطلت المفاوضات".


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