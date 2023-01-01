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قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه لا نية للاستغناء عن المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: "الكرتي من العناصر المهمة لدينا ولا يمكن التفريط به".

وتابع: "أتمنى احتراف إبراهيم عادل للدوريات الأوروبية ورمضان صبحي مستمر معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد".

وواصل: "هناك تفاوض مع أحمد فتحي وشريف إكرامي لتجديد عقودهم، خاصةً أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لديه رغبة في استمرارهم".

وأتم: "التواصل موجود بيننا وبين إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي القلعة الحمراء طلبوا من قبل ضم أسامة جلال وإبراهيم عادل وطلبنا 5 ملايين دولار في الثنائي وتعطلت المفاوضات".