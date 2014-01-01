ستولتنبرج مستمر في منصب الأمين العام للناتو حتى أكتوبر 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء أن الدول الأعضاء قررت تمديد فترة توليه لمنصبه حتى الأول من أكتوبر 2024.

وقال ستولتنبرج لدى شكره للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تمديد ولايته إن "حلفنا أهم بصورة تفوق أي وقت مضى، في عالم أشد خطورة".

ويشار إلى أن ستولتنبرج يتولى منصب الأمين العام للناتو منذ عام 2014. وكانت آخر مرة يتم فيها تمديد فترة ولايته في مارس 2022، بعد فترة قصيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى سبتمبر 2023.

وبسبب عدم القدرة على الاتفاق على خليفة لستولتنبرج، قامت الدول بتمديد فترة ولايته مجددا. وبذلك يتولى ستولتنبرج منصب الأمين العام لثاني أطول فترة بعد الهولندي جوزيف لانز الذي قاد الناتو من 1971 حتى 1984.

ويشتهر ستولتنبرج بأنه وسيط ماهر بين المصالح المختلفة للغاية في بعض الأحيان بين الدول الـ 31 الأعضاء بالناتو.

وأشاد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بستولتنبرج في بيان بقيادة ستولتنبرج لحلف الناتو "عبر أهم التحديات الخاصة بالأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية".

وجاءت مزيد من التهاني من المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. وأعرب كلاهما عن تطلعهما إلى العمل سويا مع الأمين العام.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر موقع تويتر لدى تهنئتها لستولتنبرج "إنها لأنباء ممتازة أن يواصل الحلف الاستفادة من خبرتك".

وتأمل دول الناتو الآن التوافق على خليفة بالتزامن مع الذكرى الـ75 للناتو في يوليو 2024 المقررة في واشنطن.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من المرشحين لخلافة ستولتنبرج، ولكنهما لم يحصلا على الدعم الكافي.