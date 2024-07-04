مسئول إسرائيلي: رد حماس لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة

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صرح مسئول إسرائيلي، اليوم الخميس، بأن رد حركة حماس الفلسطينية، على بنود صفقة تبادل الرهائن والأسرى المحتملة، لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مسئول إسرائيلي، قوله إن «الحركة إذا خرقت الاتفاق فيمكن الانسحاب منه والعودة للقتال بعد المرحلة الأولى».

وأوضح المصدر، الذي لم تذكره القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن «رد حماس يتيح إعادة المحتجزين من كبار السن والأطفال والمرضى والجرحى»، وذلك وفقأ لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأمس الأربعاء، قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية «الموساد»، إن الوسطاء «مصر وقطر» قدموا لإسرائيل رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، ستدرسه تل أبيب.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أنه «لأول مرة رد حماس يسمح بالتقدم، وهناك أرضية للمفاوضات».

وأضافت أن نتنياهو سيعقد اجتماعا الخميس، لبحث رد حماس على مقترح صفقة التبادل.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

ومن جانب آخر، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها «لن تسمح للحكومة بعرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى».