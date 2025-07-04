ريكيلمي ينتقل من أتلتيكو مدريد إلى ريال بيتيس

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، رحيل لاعب الوسط الدولي الإسباني رودريجو ريكيلمي، إلى ريال بيتيس بعقد يمتد حتى 2030.

وقال نادي العاصمة في بيان: "توصل أتلتيكو مدريد وريال بيتيس لاتفاق يقضي بانتقال رودريجو ريكيلمي إلى ريال بيتيس"، من دون أن يحدد قيمة صفقة التخلي عن ابن الـ25 عاما الذي تأسس كرويا في النادي.

لكن الصحافة الإسبانية قدرت صفقة انتقال الجناح الأيسر إلى بيتيس الذي يشارك الموسم المقبل في مسابقة "يوروبا ليج"، بقرابة 25 مليون يورو.

ويسعى النادي الأندلسي الذي أكد التوقيع مع ريكيلمي حتى عام 2030 في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تعويض رحيل ابن الـ19 ربيعا خيسوس رودريجيس إلى كومو الإيطالي.