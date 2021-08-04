الصحة العالمية تطالب بتعليق شراء الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا

طالب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، بتعليق شراء الجرعات المنشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى نهاية سبتمبر المقبل.



وقال رئيس المنظمة إن مقترح تعليق عمليات الشراء سيسمح بأن يتم تلقيح 10% على الأقل من شعب كل بلد، وذلك حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية.



كما نقلت الشبكة عن مديرة اللقاحات والبيولوجيا بالمنظمة كاثرين أوبراين قولها "نحتاج أن نركز على توصيل الجرعات الأولى والثانية من اللقاح للأشخاص الأكثر ضعفا والأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والموت".



كانت بعض الدول أعلنت اعتزامها تقديم جرعات ثالثة (تنشيطية) من اللقاحات المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بهدف تقديم المزيد من الحماية ضد الفيروس وخاصة سلالة "دلتا" شديدة الانتشار.