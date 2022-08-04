الجيش اليمنى: مليشيا الحوثي ترتكب 306 انتهاكات للهدنة الأممية خلال 72 ساعة

أعلن الجيش اليمنى أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 306 خروقات للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية، ان الانتهاكات توزّعت بين 76 خرقاً في محور حيس جنوبي الحديدة، و66 خرقاً في جبهات محور تعز، و57 خرقاً غرب محافظة حجة، و46 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و44 خرقاً جديداً في محور البرح، و9 خروقات شمال وشرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان بمحور الضالع.

وتنوّعت الانتهاكات بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 4 من قوات الجيش اليمنى وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى قيام المليشيا الحوثية باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.



