بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية إعتباراً من العام الأكاديمى القادم

أعلنت جامعة الإسكندرية عن بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بمقرها بسموحة الجديدة اعتبارًا من العام الأكاديمي القادم 2022/2023.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم، أنه سيتم منح درجة البكالوريوس في تسع برامج وهم برنامج الطب والجراحـة كلية الطب، برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دى كلينيكال بكلية الصيدلة، كلية الهندسة ( برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات )، وكلية علوم الحاسب والبيانات ( برنامج الأمن السيبرانى ـ برنامج الأنظمة الذكية )، كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

وأشار البيان إلى أن المصروفات الدراسية تشمل فصلين دراسيين ( فصل الخريف وفصل الربيع ) بنظام الساعات المعتمدة كالتالي كلية الطــب 95 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه، كلية الصيدلة 70 ألف جنيه، كلية الهندسة 60 ألف جنيه ( لكل برنامج )، كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه ( لكل برنامج )، كلية العلوم 45 ألف جنيه .

وأوضح البيان أنه يمكن للراغبين الالتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي في المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية، أو التقدم المباشر من خلال الرابط التالي أو التقدم الورقي في العنوان الموضح، اعتباراً من يوم الأحد القادم، والتسجيل الإلكتروني من خلال الرابط التالي:-

http://anu.alexu.edu.eg.

على أن يكون القبول النهائي وفقاً لدرجات المتقدمين واجتياز اختبارات الالتحاق، وتقدم الجامعة منح تفوق للمتفوقين علمياً ورياضيا، كما تمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبي جامعة الإسكندرية، وتمنح الجامعة خصم 20% للعاملين في القطاع الحكومي.