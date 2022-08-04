وزيرة مالية كندا: أوتاوا عليها مسؤولية سياسية لدعم أوروبا في مجال الطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة المالية في كندا كريستيا فريلاند إن على حكومة بلادها "مسؤولية سياسية" في مساعدة أوروبا للاستغناء على مصادر الطاقة الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فريلاند قولها للصحفيين في سان جون، نيو برونسويك، إنه يتعين على الحكومة الاتحادية في كندا دعم حلفائها في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

يشار إلى أن هذه هي أقوى تصريحات يطلقها مسؤول كندي بشأن دعم تشكيل بنية تحتية جديدة للتصدير على الساحل الشرقي للبلاد لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال.

وقالت فريلاند: "اعتقد أن لدينا مسؤولية سياسية كدولة لدعم حلفائنا بتوفير أمن الطاقة"، مضيفة أن كندا تحظى بوفرة في مصادر الطاقة.

وأوضحت الوزيرة أن الدول الأوروبية تمر بـ "لحظة عصيبة" في الوقت الحالي، حيث تحاول الاستغناء عن واردات النفط والغاز من روسيا، مضيفة أنها ناقشت مشروعات تتعلق بالغازالطبيعي المسال بشكل مباشر مع "نظرائها" الألمان.