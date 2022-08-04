الرئاسي اليمني يشدد على ضرورة إلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ بنود الهدنة

رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بالإعلان عن تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين لما فيه تخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته في إلزام مليشيا الحوثي للوفاء بتنفيذ بنود الهدنة.

وثمن العليمي حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، جهود المملكة العربية السعودية في التوصل الى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.

وفي سياق متصل، بحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، حيث أكد دور رجال العدالة في أنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون.

وأقر المجلس إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.