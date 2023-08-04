«فيفا» يحقق في مزاعم واقعة تحرش بالمنتخب الزامبي للسيدات

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إنه يحقق في مزاعم تحرش جديدة تتعلق بمنتخب زامبيا للسيدات المشارك في بطولة كأس العالم.

وأعلن فيفا أنه تلقى شكوى تتعلق بالتحرش، دون الكشف عن أي تفاصيل، ومع ذلك، ذكر فيفا أنه يأخذ هذه المزاعم بجدية بالغة.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن بروس موابي مدرب المنتخب الزامبي قام بملامسة إحدى اللاعبات بيديه.

ومع ذلك، أكد الاتحاد الزامبي لكرة القدم لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: " فوجئنا بسماع مزاعم قيام المدرب بالتحرش".

ولم تتقدم أي لاعبة أو مسؤول من بعثة الفريق المشاركة في المونديال بأي شكوى للاتحاد.

وذكر الاتحاد أن اللقطات المسجلة للتدريبات من شأنها أن تثبت عدم حدوث مثل هذه الواقعة، ولكن الاتحاد سيتخذ اجراءات تأديبية إذا ظهرت أدلة. في العام الماضي، حدثت فضيحة تتعلق بمنتخب السيدات الزامبي، عقب انتشار مزاعم اعتداء جنسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وودع منتخب زامبيا بطولة كأس العالم المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وفاز منتخب زامبيا في آخر مبارياته على منتخب كوستاريكا 3 / 1 ليحقق أول نقاط له في البطولة، علما بأن الفريق كان قد تغلب على المنتخب الألماني بشكل مفاجئ 3 / 2 في مباراة ودية قبل البطولة.