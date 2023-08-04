من القاضية التي تحاكم ترامب وما لائحة الاتهامات التي يواجهها؟

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مجموعة ثالثة من التهم بعد أن سلمت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام أخرى ضده يوم الثلاثاء.



يأتي ذلك ضمن التحقيق الجاري الذي يجريه المحامي الخاص بشأن انتخابات الرئاسية عام 2020.



تزعم لائحة الاتهام أن ترامب ارتكب "مخططًا إجراميًا" لتقويض نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020 واتهمه بأربع تهم جنائية، هي التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة مسؤول. الدعوى والتآمر على الحقوق.



من هي؟



بحسب صحيفة "ايه بي سي" الأمريكية تعتبر القاضية تانيا شوتكان أحد المعينين من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا في يونيو 2014.



ولدت شوتكان في كنجستون، بجامايكا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن ودرجة في القانون من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا.



كما عملت في عيادة خاصة ثم في دائرة الدفاع العام في مقاطعة كولومبيا في وقت مبكر من حياتها المهنية، قبل أن تنضم إلى شركة محاماة حيث عملت لمدة 12 عامًا وتخصصت في الدفاع الجنائي لـ"الموظفين ذوي الياقات البيضاء".



بصفتها قاضية محلية، رفضت تشوتكان سابقًا محاولة ترامب لمنع تسليم الوثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.



* لائحة الاتهامات الجنائية لترامب



مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة الي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأميركية.



تلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.



وجاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.



كما تضمنت لائحة الاتهام، الصادرة يوم الثلاثاء، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على "الوظيفة الأساسية" للديمقراطية.





